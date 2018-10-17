Україна розповіла, як РФ поширює "страшилки" про свій вихід з Ради Європи

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що якщо Росія не відновить платежі до бюджету Ради Європи у 2019 році, її участь у статутних органах буде припинена.

Представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Росія поширює "страшилки" про можливий вихід з Ради Європи.

Про це він написав у своєму Twitter, реагуючи на слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

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"Свіжа російська маніпуляція. І вчергове нудна до неможливості. За несплату бюджетних внесків з РЄ не виключають. Виключати треба було одразу у 2014 за агресію проти України. Але Комітет міністрів не мав для цього ні сил, ні натхнення. Зараз на це теж не підуть", - зазначив Кулеба.

За словами українського представника в РЄ, сумнівною є й інша теза Лаврова щодо невизнання легітимності представників РЄ, якщо їх оберуть без участі російської делегації.

"Ягланда у 2014 переобирали без РФ. Але Москва його визнає. Навіть дуже. І Комісара з прав людини, якого в ПАРЄ обирали без РФ, визнає. Тому усі ці страшилки - баян. Але не сумніваюся, що зараз за них дехто ухопиться для нагнітання паніки та істерики, щоб допомогти Росії", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

МЗС РФ звинуватило ПАРЄ в системній кризі в Раді Європи, а у Росії замислилися над замороженням членства в Раді Європи, не чекаючи виключення.