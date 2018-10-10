Ягланд заговорив про виключення Росії з Ради Європи

В разі початку процедури виходу Росії генсек планує змінити бюджет організації.

Якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь у статутних органах організації буде припинено.

Як повідомдяє «Європейська правда», таку заяву зробив Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд у виступі на дебатах про майбутнє організації.

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Генеральний секретар нагадав, що статут дозволяє накладати додаткові санкції на державу, яка не платить членські внески. У цьому разі Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи, КМРЄ) може припинити участь Росії у роботі ПАРЄ та самого КМРЄ.

Ягланд висловив впевненість, що у разі подальшої відсутності платежів ці санкції необхідно буде накласти на російську сторону.

"За статутом, якщо держава не платить два роки, застосовується стаття 9. Два роки (російських неплатежів) настануть в червні наступного року. І я вважаю, що після цього Комітет міністрів не просто може, а має застосувати цю статтю", - зазначив генсек.

«Абсолютно неприпустимо толерувати, щоби країна, яка досі тут, не платила внески. Не можна бути наполовину членом, наполовину ні, це було б катастрофою для всієї конвенції», - додав він.

Ягланд, як зазначається, також вперше публічно припустив, що внаслідок конфлікту Росія може взагалі залишити організацію. Досі генсек категорично відкидав таку можливість.

В разі початку процедури виходу Росії генсек планує змінити бюджет організації.

"Якщо стане ясно, що Росія виходить (Russia is out), то я невідкладно запропоную Комітету міністрів відкоригований бюджет Ради Європи", - заявив він.

Генсек повідомив, що планує офіційно представити цю позицію на зустрічі Комітету міністрів в кінці поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ПАРЄ розглядали зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Мова йшла про збільшення частки голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Голосів в підтримку рішення не знайшлося. Після обговорення депутат з Бельгії Петра де Саттер, яка є доповідачем з питання внесення змін до процедур і правил ПАРЄ щодо оскарження повноважень національних делегацій, запропонувала повернути доповідь, що містить відповідний проект резолюції, у профільний комітет.

Перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко розповіла, що розгляд рапорту щодо змін регламенту ПАРЄ, покликаних повернути до асамблеї росіян, перенесено на січень, однак шансів «протягти» його на голосуванні не буде і тоді.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права.

Таке рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.