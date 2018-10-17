Порошенко підвищив у званні керівника Нацполіції Князєва

Церемонія вручення спеціального звання відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

Президент України Петро Порошенко підвищив у званні керівника Національної поліції України Сергія Князєва. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Президент своїм указом від 13 жовтня присвоїв Князєву спеціальне звання генерала поліції першого рангу. До цього глава НПУ був генералом другого рангу.

Церемонія вручення спеціального звання відбулася в Маріїнському палаці в Києві. Порошенко відзначив Князєва з нагоди Дня захисника України.

Нагадаємо, 8 лютого 2017 року Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції Сергія Князєва.

Рішення було прийнято одноголосно. Кандидатуру Князєва за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, кандидатуру він обрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.