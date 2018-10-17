Столиця штату Техасу встановила дату для вшанування жертв Голодомору в Україні

Столиця штату Техас місто Остін офіційно приєдналося до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Столиця американського штату Техас Остін встановила 10 листопада 2018 року Днем вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Читайте такожСенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу «Столиця штату Техас місто Остін офіційно приєдналося до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні», - йдеться у повідомленні посольства України в США. Мер міста Стів Адлер видав прокламацію, яка встановлює 10 листопала 2018 Днем вшанування пам'яті жертв Голодомору. Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

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