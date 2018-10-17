Столиця штату Техасу встановила дату для вшанування жертв Голодомору в Україні
12:05, 17 жовтня 2018Політика
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Столиця штату Техас місто Остін офіційно приєдналося до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Столиця штату Техасу встановила дату для вшанування жертв Голодомору в Україні \ Фото УНІАН
Столиця американського штату Техас Остін встановила 10 листопада 2018 року Днем вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
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«Столиця штату Техас місто Остін офіційно приєдналося до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні», - йдеться у повідомленні посольства України в США.
Мер міста Стів Адлер видав прокламацію, яка встановлює 10 листопала 2018 Днем вшанування пам'яті жертв Голодомору.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.
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