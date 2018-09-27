Порошенко закликав країни ООН вшанувати 85-ті роковини Голодомору в Україні

Президент України нагадав, що Голодомор забрав життя багатьох мільйонів українців.

Президент України Петро Порошенко закликав країни Організації Об'єднаних Націй (ООН) вшанувати 85-ті роковини Голодомору 1932-33 років в Україні, штучно організованого в Україні сталінським режимом.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

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"У листопаді цього року ми вшановуватимемо 85-ті роковини одного з найбільш страшних злочинів 20-го століття – Голодомору або масової смерті від голоду, штучно організованого в Україні сталінським режимом. Він забрав життя багатьох мільйонів українців", - заявив президент.

"У цьому зв’язку хотів би поновити свій заклик до Асамблеї вшанувати одну з найбільших трагедій в історії людства шляхом прийняття відповідної декларації", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2018 року в Києві розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», яка протягом 85-ти днів проходитиме у 85 куточках світу.

Метою акції, яка розпочалася за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору – 24 листопада 2018 року, – є об’єднання українців в усьому світі і громадян інших країн для вшанування пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства.