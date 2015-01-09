Зустріч у "нормандському форматі" проведуть у Берліні 12 січня

12 січня у Берліні відбудеться зустріч глав МЗС у ”нормандському форматі”.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter після телефонної розмови з міністрами закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Франції Лораном Фабіусом та Росії Сергієм Лавровим.

”Поклав слухавку після розмови з колегами з ФРН, Франції та РФ. Єдиний ”прогрес” - домовились особисто зустрітися в Берліні. Працюємо далі..”, - зазначив він.

Поклав слухавку після розмови з колегами з ФРН, Франції та РФ. Єдиний "прогрес" - домовились особисто зустрітися в Берліні. Працюємо далі... - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2015

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”Нормандія знову приїде до Берліна. Зустрінемося там з міністрами 12 січня”, - додав пізніше Клімкін.

Нормандія знову приїде до Берліна. Зустрінемося там з міністрами 12 січня. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, 6 січня директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв поінформував, що глави МЗС України, Німеччини, Франції та Росії обговорять прогрес у консультаціях Тристоронньої контактної групи щодо Донецької і Луганської областей.