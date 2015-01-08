Назарбаєв обговорить з Меркель підготовку до переговорів у "нормандському форматі"

Зустріч буде присвячена проблемі розв’язання українського конфлікту та підготовці до можливих переговорів у "нормандському форматі" в Астані, заявив 7 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє «Німецька хвиля».

Про те, чи відбудуться заплановані на 15 січня переговори в Астані, Зайберт не повідомив, відзначає агентство DPA. "Я поки не можу сказати, чи матиме місце подібна зустріч, і коли вона може пройти. Важливо, щоб на ній були досягнуті конкретні результати", - підкреслив він.

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Паралельно із зустріччю Меркель і Назарбаєва 9 січня відбудеться телефонна конференція міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини і РФ, передає агентство. Крім того, на початку наступного тижня може відбутися зустріч на рівні глав МЗС цих країн, також присвячена підготовці до можливих переговорів в столиці Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що 15 січня в Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі».

30 грудня прес-служба президента Казахстану Назарбаєва повідомила про готовність країни до проведення 15-16 січня зустрічі у рамках «нормандського формату» - лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.