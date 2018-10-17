Денісова попросила у генсека Ради Європи вжити "необхідних заходів" щодо теракту у Керчі

За словами українського омбудсмена, 19 жовтня на зустрічі з генсеком Ради Європи вона обговорить ситуацію щодо вибуху в окупованій Керчі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 19 жовтня на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом обговорить ситуацію щодо вибуху в окупованій Росією Керчі.

Про це український омбудсмен повідомила в ефірі "112-Україна".

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"І я звернулася ще до Ягланда, це генеральний секретар Ради Європи... щоб необхідних заходів все ж таки вжили", - сказала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що в п’ятницю зустрінеться з генсеком Ради Європи і порушить питання про ситуацію в Керчі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 осіб. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 осіб, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».