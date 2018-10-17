этот материал доступен на русском

Керченський стрілок володів зброєю законно – ЗМІ

19:17, 17 жовтня 2018
Інциденти
1703 0
Влад Росляков під час теракту / фото Mash

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«8 вересня він легально отримав на нього дозвіл. 13 жовтня купив патрони в магазині "Сокіл". Продавець зробив запис у журналі обліку (ПІБ покупця, дані ліцензії, дані про продані боєприпаси). Влад розписався і пішов. А сьогодні влаштував масове вбивство», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосЗМІ після теракту у Керчі поширювали фейк про "схожого на татарина" стрілка – Чубаров

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 людей.

Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 людей, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #теракт#Владислав Росляков