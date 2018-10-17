Керченський стрілок володів зброєю законно – ЗМІ

13 жовтня терорист купив патрони в магазині "Сокіл".

Владислав Росляков, який влаштував теракт в Політехнічному коледжі в окупованій Керчі, володів зброєю законно.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«8 вересня він легально отримав на нього дозвіл. 13 жовтня купив патрони в магазині "Сокіл". Продавець зробив запис у журналі обліку (ПІБ покупця, дані ліцензії, дані про продані боєприпаси). Влад розписався і пішов. А сьогодні влаштував масове вбивство», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосЗМІ після теракту у Керчі поширювали фейк про "схожого на татарина" стрілка – Чубаров

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 людей.

Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 людей, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».