Порошенко: Корупційні схеми в Адміністрації президента повністю зруйновані

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

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"Опитування громадської думки у переддень Нового року, на жаль, засвідчили, що більшість суспільства поки не відчуває жодних зрушень, жодних серйозних успіхів у питаннях боротьби з корупцією. Так, ми зламали найбільш зухвалі корупційні схеми, створені попередньою владою, ескалатори по яким піднімали гроші у найвищі кабінети, принаймні те, що стосується кабінету президента й адміністрації - зламано і знищено, але, на жаль, випадків, коли «гребуть», у тому числі по середній і по високій лінії, ми маємо ще дуже багато. Тому у нас немає жодної можливості, жодного виправдання перед суспільством у тому, щоб затягувати процес створення антикорупційного бюро", - наголосив президент.

Порошенко також зазначив, що для того, аби влада мала беззастережне право "боротись із так званою побутовою корупцією, потрібно пред'явити суспільству результати боротьби з корупцією серед найвищого чиновництва".

"Більше того, отримати від такої боротьби реальний економічний ефект, який дозволить підняти зарплату лікарю чи вчителю, позбавити їх критичної залежності від подяк пацієнтів або батьків", - додав він.