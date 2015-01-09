Порошенко: Корупційні схеми в Адміністрації президента повністю зруйновані
Президент України Петро Порошенко наголошує, що корупційні схеми, які діяли за попередньої влади в Адміністрації глави держави, повністю зруйновані, але випадків, коли чиновники різних ланок інших структур зловживають владою, ще дуже багато.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
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"Опитування громадської думки у переддень Нового року, на жаль, засвідчили, що більшість суспільства поки не відчуває жодних зрушень, жодних серйозних успіхів у питаннях боротьби з корупцією. Так, ми зламали найбільш зухвалі корупційні схеми, створені попередньою владою, ескалатори по яким піднімали гроші у найвищі кабінети, принаймні те, що стосується кабінету президента й адміністрації - зламано і знищено, але, на жаль, випадків, коли «гребуть», у тому числі по середній і по високій лінії, ми маємо ще дуже багато. Тому у нас немає жодної можливості, жодного виправдання перед суспільством у тому, щоб затягувати процес створення антикорупційного бюро", - наголосив президент.
Порошенко також зазначив, що для того, аби влада мала беззастережне право "боротись із так званою побутовою корупцією, потрібно пред'явити суспільству результати боротьби з корупцією серед найвищого чиновництва".
"Більше того, отримати від такої боротьби реальний економічний ефект, який дозволить підняти зарплату лікарю чи вчителю, позбавити їх критичної залежності від подяк пацієнтів або батьків", - додав він.