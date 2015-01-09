На Банковій обговорюють кандидатів на посаду очільника Антикорупційного бюро (наживо)
18:16, 09 січня 2015Політика
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У приміщенні Адміністрації Президента відбудеться перше відкрите офіційне засідання Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.
На Банковій обговорюють кандидатів на посаду очільника Антикорупційного бюро / скріншот
Сьогодні, 9 січня, проходить перше відкрите офіційне засідання Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.
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Про це повідомляє прес-служба президента України.
Згідно з Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» у п’ятницю, 9 січня 2015 року, о 18:00 у приміщенні Адміністрації Президента України за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, відбудеться перше відкрите офіційне засідання Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, зазначається в повідомленні.
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