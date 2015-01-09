Генпрокуратура просить МВС зняти гриф секретності з матеріалів справи Пукача



Про це УНІАН повідомив старший помічник генпрокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов.

“Ми надіслали до МВС подання, в якому не заперечуємо про зняття грифу секретності з матеріалів цієї справи”, - сказав Карпунцов.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. ”Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину”, - сказала адвокат. Потерпілий журналіст Олексій Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

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24 листопада Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.