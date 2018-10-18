Парубій посварився з Вілкулом у Раді й послав його на Афон

Вілкул заявив, що "Опоблок" зареєстрував проект постанови про передачу в користування Вселенському патріарху Адміністрації президента.

Депутат від "Опоблоку" Олександр Вілкул на пленарному засіданні Ради назвав рішення парламенту про передачу в користування Вселенського патріархату Андріївської церкви хабарем за участь у президентській кампанії.

Читайте такожПарубій підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Він також повідомив, що депутати "Опоблоку" подали заяву в правоохоронні органи, оскільки спікер Андрій Парубій підписав постанову щодо Андріївської церкви, хоча депутати заявили про неперсональне голосування, передає LIGA.net.

Крім цього, Вілкул заявив, що "Опоблок" зареєстрував проект постанови про передачу в користування Вселенському патріарху Адміністрації президента до президентських виборів 2019 року.

Спікер Андрій Парубій назвав такі заяви образою почуттів вірян та "гундяєвством". "Це КДБістська секта! Священики Гундяєва вбивали полонених українців! Перші диверсійні групи, в тому числі Стрєлкова, ховалися в гундяєвських укриттях! Не смійте ображати почуття вірян у цьому залі! Їдьте на Афон і покайтеся!" - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Рада передала Андріївську церкву в користування Вселенського патріархату.