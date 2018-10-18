Рада передала Андріївську церкву в користування Вселенському патріархату

Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№ 9208), внесений президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 народних депутатів.

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Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", від фракції Радикальної партії "за" проголосували лише троє депутатів, від групи "Відродження" -один, від групи "Воля народу" - шестеро.

Під час першого голосування парламент не набрав достатньої кількості голосів - лише 216, але потім ВР ухвалила документ одразу в першому читанні та як закон.

Законом встановлено, що Андріївська церква, розміщена в Києві на Андріївському узвозі 23 (яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення), як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Це здійснюється для забезпечення релігійних потреб віруючих у відновленні і збереженні зв’язків з Константинопольською церквою-матір’ю, започаткованих Хрещенням Київської Русі-України князем Володимиром Великим, усунення негативних наслідків втручання Росії – держави-агресора у життя українського православ’я і протистояння загрозам для національної безпеки, викликаним таким втручанням, створення передумов для об’єднання української православної спільноти і всього суспільства, визнання помісної православної церкви в Україні світовим православ’ям.

У прикінцевих положеннях ідеться, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також законом пропонується закон "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнити статтею 17-1 "Особливості передачі у користування визначного об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного значення, культової споруди – Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська".

Цією статтею визначено, що передача в постійне користування Андріївської церкви здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Передача Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріархату не тягне за собою виключення її з переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".

Законом визначено, що договір про надання у постійне користування Андріївської церкви має містити такі істотні умови: найменування культової споруди як об'єкта державної власності, як пам’ятки культурної спадщини національного значення, умови та режим використання, збереження, охорони та утримання в належному стані пам’ятки національного значення, доступу до такої пам’ятки відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини, інші умови відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини.

Кабінет міністрів у місячний строк з дня набрання чинності законом має забезпечити здійснення відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених цим законом, передачу у постійне безоплатне користування культової споруди, визначного об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного значення – Андріївської церкви.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву в постійне користування вселенському патріарху. Глава держави заявив, що це рішення погоджене з церковними ієрархами. За словами президента, цей жест сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію.