Волкер дав зрозуміти, що санкції проти Росії лише посилюватимуться

Спецпредставник США запевняє, що запроваджені проти Росії санкції залишатимуться в силі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що США продовжать чинити тиск на Росію з метою урегулювання ситуації в Україні.

Про це американський дипломат сказав під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

"Ми намагаємося посилити тиск, який ми здійснюємо на Росію з тою метою, аби добитися від неї проведення переговорів для знаходження рішення. Це передбачає збереження чинності санкцій в США та періодичне посилення цих санкцій з часом. І це шлях, яким ми йдемо за часів адміністрації Трампа, і продовжимо йти цим шляхом", - наголосив Волкер.

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"Ви бачите додаткові санкції, які запроваджуються кожен місяць або два місяці", - додав спецпредставник США.

Як сказав Волкер, таким же чином США дуже тісно співпрацюють із союзниками з Європейського Союзу для збереження чинності запроваджених санкцій.

"І я думаю, це певним чином є несподіваним для Росії, напевно, але Європейський Союз продемонстрував надзвичайну стійкість у зміцненні і збереженні сили (санкцій - УНІАН)", - заявив Волкер.