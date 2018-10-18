Волкер анонсував переговори з Україною щодо продажу американської зброї

Спецпредставник держдепартаменту нагадав, що США скасували заборону на постачання зброї Україні.

Спеціальний представник державного департаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер анонсував можливі переговори з Києвом щодо продажу зброї.

Про це американський дипломат заявив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Він нагадав, що США скасували ембарго на постачання зброї в Україну.

За словами Волкера, ще кілька років тому, за попередньої американської адміністрації, надання Україні озброєння розглядалося як провокативний вчинок. Як відомо, в адміністрації Барака Обами висловлювали позицію, що це може призвести до ще більшого протистояння на Донбасі.

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"Ми позбулися цього, і ми тепер можемо допомогти Україні протитанковою зброєю (протитанковими ракетними комплексами - УНІАН), системами для боротьби зі снайперським вогнем", - заявив спецпредставник США.

"Рішення адміністрації (Дональда Трампа) полягає у тому, щоб ставитися до України як до країни, яка має право на самозахист, яка має стратегію національної безпеки, країни, яка, імовірно, має недоліки у цій стратегії. І друзі та союзники можуть говорити про те, як можна допомогти усунути ці недоліки", - зазначив Волкер.

Водночас він повідомив, що відбувається взаємодія з Конгресом стосовно нового пакету військового фінансування.

"І ми будемо зустрічатися з українцями, щоб говорити також про експортний продаж зброї", - наголосив спецпредставник держдепартаменту США.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня цього року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів. Україна вже отримала це озброєння.

Крім того, оборонним бюджетом США на 2019 рік передбачено виділення Україні 250 млн дол. військової допомоги, в тому числі 50 млн на летальне озброєння.

Зокрема, йдеться про підготовку і надання оснащення українським військовим, про подальше надання контрбатарейних радарів, захищених засобів комунікації, безпілотних літальних апаратів, системи контролю морського простору, а також про реагування на кібератаки і про контрінформаційні заходи, спрямовані на протидію гібридній війні.