Яценюк: Україна розраховує на допомогу ЄС у питанні виконання РФ мінських домовленостей

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Ринкевичсом, який перебуває в Києві з візитом в якості представника латвійського головування в Раді Євросоюзу.

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Арсеній Яценюк визначив пріоритетні для України теми для взаємодії з ЄС у найближчій перспективі: макрофінансова допомога, виконання Угоди про асоціацію, прогрес у досягненні безвізового режиму.

Прем'єр також відзначив важливість рішучих спільних дій ЄС для подолання наслідків російської агресії в Україні. Прем'єр-міністр підкреслив, що виконання Росією всіх пунктів мінських домовленостей залишається єдиним інструментом для деескалації конфлікту, який загрожує безпеці всієї Європи, адже на територіях, тимчасово непідконтрольних уряду України, знаходяться підготовлені і добре озброєні терористи, в тому числі з Чечні, які є джерелом небезпеки і для інших європейських країн.

Отже, зазначив Арсеній Яценюк, Україна і Євросоюз повинні докласти спільних зусиль для того, щоб Росія виконала мінські домовленості: перш за все, повинен відновитися контроль за українсько-російським кордоном, російські війська повинні покинути українську територію і мають припинитися постачання озброєння керованим Росією терористам.