Мінські домовленості не можуть бути переглянуті – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Попереду стоять завдання, не менш складні, які можуть реалізувати шляхом єдності… Головне - на базі мого мирного плану, на базі мінських домовленостей, перетворити крихке перемир’я, яке сьогодні є на сході, – в стійкий, забезпечений і тривалий мир. Повернути тимчасово окуповані території під контроль української влади, відновити на цих територіях український суверенітет. Ще раз підкреслюю, що зробити можна це лише на підставі Мінського протоколу, де враховані всі необхідні умови для того, щоб це було здійснено і режим припинення вогню, і негайне звільнення всіх заручників… Ключова умова Мінського протоколу, яка дуже швидко принесе мир в нашу країну, дуже проста – перекриття кордонів і виведення іноземних військ з нашої території», - наголосив Порошенко.

Читайте такожУкраїна має одну з найбільш боєздатних армій світу - ПорошенкоЗа словами президента, Україна чітко і послідовно виконала усі зобов’язання, які вона взяла на себе, та ніколи не піде на перегляд мінських домовленостей.

"І ми будемо наполягати на їх виконанні. Є принцип міжнародного права – домовленості повинні виконуватися. Ми вимагаємо вивести війська з нашої країни. Щодо Астани, то є попередні домовленості про зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента РФ Володимира Путіна і вашого покірного слуги. Але я не виключаю можливості повернення також до женевського формату", - зауважив Порошенко.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.

5 вересня в Мінську відбулися переговори Тристоронньої контактної групи за участю екс-президента України Леоніда Кучми, посла РФ в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також глави "ЛНР" Ігоря Плотницького. За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18.00 5 вересня вогню на Донбасі. Однак проросійські терористи не дотримувалися режиму «тиші».

19 вересня в Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи було підписано меморандум про припинення вогню, який бойовики також не виконали.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, хоча й знизили інтенсивність обстрілу.

22 грудня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним. У ході розмови керівники держав домовилися про наступні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 24 грудня та 26 грудня.