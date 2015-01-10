Іноземцям дозволили претендувати на посаду голови антикорупційного бюро

За відповідне рішення проголосувала більшість членів комісії, повідомляє "Апостроф". Проти виступив генеральний директор Європейського управління по боротьбі з шахрайством Джованні Кесслер, аргументуючи свою позицію тим, що згідно з чинним законом, у конкурсі можуть брати участь лише громадяни України.

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Крім цього, конкурсна комісія щодо обрання кандидатів на посаду директора антикорупційного бюро планує узгодити з адміністрацією президента залучення додаткового персоналу для своєї роботи, про це повідомив голова комісії Рефат Чубаров.

"Думаю, що не пізніше понеділка ми повинні вже узгодити з адміністрацією президента персонал, який нам буде допомагати, і ми повинні встановити єдині правила прийому документів, їх збереження і потім обробки", - сказав Рефат Чубаров.

Перед цим директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кесслер висловив необхідність того, що для допомоги в роботі конкурсної комісії адміністрація президента відправила 2-3 посадових особи.