Російська зарубіжна церква розірвала відносини з Константинополем

Російська зарубіжна церква заявила, що не відновить відносини з Константинополем, поки він "не припинить своє беззаконня".

Синод Російської зарубіжної церкви оголосив про припинення євхаристичного спілкування зі Вселенським патріархатом.

Це рішення було прийнято через наміри Константинопольського патріархату надати автокефалію українській церкві. Відповідну заяву опубліковано на сайті Російської зарубіжної церкви.

Церква повідомила, що не відновить відносини з Константинополем, поки він "не припинить своє беззаконня".

Читайте такожКлімкін назвавши РПЦ "розкольником у світовому православ'я ї" через розрив відносин з Константинополем

"Ми повідомляємо наше духовенство і вірян про те, що євхаристійне спілкування з Константинополем наразі неможливе – як для архієреїв і духовенства, так і для мирян", - йдеться у заяві.

Синод наголосив, що духовенство Російської церкви тепер не може служити в будь-якій філії Константинопольської церкви або запрошувати священнослужителів цієї церкви послужити в своїх храмах.

"Також мирянам не дозволено причащатися в храмах Константинопольського патріархату. Повідомляємо також, що Російська зарубіжна церква не буде брати участі у жодних богословських церковних зборах, а також в діалогах, включаючи регіональні Асамблеї канонічних єпископів, які очолюють (або співголовами яких є) архієреї та священнослужителі Константинопольської Церкви", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднене рішення про продовження процедури надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», проте заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні Синоду РПЦ в Мінську було прийнято рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.