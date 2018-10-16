РПЦ розірвала відносини з Константинополем: з'явилася реакція Кремля

За словами Пєскова, в Кремлі уважно стежать за розвитком ситуації.

У Кремлі заявили, що стурбовані розривом стосунків Російської православної церкви з Константинополем і сподіваються, що інтереси РПЦ будуть дотримані.

З такою заявою виступив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, в Кремлі уважно стежать за розвитком ситуації.

"Ми, звичайно ж, дуже уважно і з великим занепокоєнням спостерігаємо за тим, як розвиваються відносини між Руською православною церквою і Вселенським патріархатом. Це викликає нашу стурбованість", - повідомив Пєсков.

Представник Кремля не став уточнювати, що має на увазі під інтересами РПЦ. "Щодо інтересів РПЦ сама церква повинна давати пояснення. Ми не можемо втручатися в церковні справи", - пояснив він. Однак, Пєсков зазначив, що, оскільки православ'я - "одна з основних релігій в Росії, то, природно, нам [у владних структурах РФ] не байдуже те, як розвиваються відносини РПЦ з іншими церквами".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.

Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

14 жовтня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що в Москві піднявся переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію української церкви і передбачає протидію на шляху об'єднання трьох українських православних церков в одну.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом» і не втручатися в «міжцерковний діалог».