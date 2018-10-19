Ситник розповів, коли може запрацювати Антикорупційний суд

За словами директора НАБУ, на сьогодні ще не затверджений склад Ради міжнародних експертів, яка братиме участь у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що Вищий антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року.

Про це він сказав в інтерв’ю офіційному виданню «Голос України».

«Сподіваюсь, бо під час передвиборної гонки доведеться про щось розповідати. Зараз є 340 кандидатів (на посади суддів Антикорупційного суду – УНІАН), які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджений склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що в березні 2019 року Антикорупційний суд може запрацювати», - заявив Ситник.

За його словами, у світі немає жодної країни, яка би повністю поборола корупцію. «Наше завдання — зробити так, щоб корупція не загрожувала державному суверенітету. І той спротив, який розпочинається, є індикатором того, що ми — на правильному шляху», - резюмував директор НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» (реєстраційний номер 7441).

Законом встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до цього дня у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

Претенденти на посади суддів Вищого антикорупційного суду могли відправити свої документи до Вищої кваліфікаційної комісії суду з 2 серпня до 14 вересня.