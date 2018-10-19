"Ставимося до цього спокійно": Ситник розповів про неодноразове виявлення "прослушок" у НАБУ

Директор НАБУ допускає, що співробітників бюро прослуховували співробітники поліції, Служби безпеки України та воєнної розвідки.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про неодноразове виявлення прослушки в бюро.

Про він розповів у інтерв'ю парламентській газеті "Голос України".

"Прослушку" під НАБУ виявляли дуже багато разів. Але ми до цього спокійно ставимося. Я завжди кажу колегам: хлопці, ми повинні працювати з усвідомленням того, що нас постійно прослуховують і за нами постійне спостереження. І це дійсно так. Ми не намагаємося їх (людей, які прослуховують НАБУ, - ред.) блокувати, бити, затримувати", - заявив Ситник.

Директор НАБУ допускає, що співробітників бюро прослуховували співробітники поліції, Служби безпеки України та воєнної розвідки.

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У свою чергу Ситник запевняє, що НАБУ законно встановило прослуховування в кабінеті заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Щодо ще однієї спроби співробітників бюро встановити прослушку в будівлі САП у вересні поточного року, то Ситник заявив про проведення службового розслідування за цим фактом.