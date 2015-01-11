Порошенко прибув до Парижа, щоб взяти участь у Марші єдності

16:42, 11 січня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко вже прибув до Парижа, щоб вшанувати пам'ять загиблих у терактах 7-9 січня.

Фото УНИАН

Про це повідомляє Twitter Адміністрації президента.

"Петро Порошенко прибув до Парижа, де візьме участь у Марші солідарності із жертвами терористичних актів 7 та 9 січня" - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що марш почався о 16:00 за київським часом.

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