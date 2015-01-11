Сотні тисяч людей вийшли на Марш єдності проти тероризму в Парижі. Наживо

Понад мільйон людей можуть взяти участь у паризькому Марші проти тероризму, пише Євроньюз.

Ще сотні тисяч громадян вийдуть на вулиці міст у всій Франції - вони вшанують загиблих у серії терактів, які вразили країну кілька днів тому, коли від рук ісламістів загинуло 17 людей.

Читайте такожУ Франції на демонстрації проти тероризму вийшли близько 700 тисяч людейМарш розпочнеться о 15:00 за Парижем (16:00 за Києвом) на площі Республіки і трьома колонами вирушить центром Парижа до площі Нації. Процесію очолять члени сімей загиблих. Це родичі журналістів тижневика Charlie Hebdo, офіцерів поліції, відвідувачів кошерного супермаркету.

Візьмуть участь у маніфестації голови урядів Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Іспанії, Польщі. До них приєднаються керівники Євросоюзу, НАТО та Ради Європи, а також президент України Петро Порошенко.