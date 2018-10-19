Парубій розповів, коли Рада нарешті розгляне зміни до Виборчого кодексу
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що наступного пленарного тижня (6-9 листопада) парламент перейде до розгляду проекту Виборчого кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю каналу "Рада", відповідаючи на питання щодо того, які питання парламент розглядатиме у листопаді.
"На наступному тижні, можу сказати, я буду переконувати комітет вже підготувати і дати можливість перейти до Виборчого кодексу. На це є сподівання", - сказав Парубій.
Спікер додав, що спілкувався сьогодні з керівником робочої групи, членом Комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Олександром Черненком і той повідомив його, що більшість поправок вже пройдена. Так, голова ВР звернувся до Черненка з проханням пришвидшити цей процес.
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"Я розраховую на те, що ми зможемо наступного тижня перейти і до Виборчого кодексу", - сказав Парубій.
Крім того, він зауважив, що парламент має розглянути і законопроекти щодо гуманітарного розмінування, тому рекомендуватиме, аби з цього питання ВР починала роботу наступного тижня.
Також до розгляду планується блок аграрних питань, блок національної безпеки і оборони та зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.
"Непрості дебати відбуваються у фракціях, але я сподіваюся, що до наступного тижня ці дебати вже будуть завершені, і ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до Конституційного суду рекомендацій від Верховної Ради перейменування двох областей", - сказав Парубій.
Серед іншого, наступного пленарного тижня розглядатиметься питання щодо виділення коштів на кібербезпеку для Центральної виборчої комісії.