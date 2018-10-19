Парубій розповів, коли Рада нарешті розгляне зміни до Виборчого кодексу

Спікер розраховує, що наступного пленарного тижня ВР перейде до розгляду проекту Виборчого кодексу.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що наступного пленарного тижня (6-9 листопада) парламент перейде до розгляду проекту Виборчого кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю каналу "Рада", відповідаючи на питання щодо того, які питання парламент розглядатиме у листопаді.

"На наступному тижні, можу сказати, я буду переконувати комітет вже підготувати і дати можливість перейти до Виборчого кодексу. На це є сподівання", - сказав Парубій.

Спікер додав, що спілкувався сьогодні з керівником робочої групи, членом Комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Олександром Черненком і той повідомив його, що більшість поправок вже пройдена. Так, голова ВР звернувся до Черненка з проханням пришвидшити цей процес.

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"Я розраховую на те, що ми зможемо наступного тижня перейти і до Виборчого кодексу", - сказав Парубій.

Крім того, він зауважив, що парламент має розглянути і законопроекти щодо гуманітарного розмінування, тому рекомендуватиме, аби з цього питання ВР починала роботу наступного тижня.

Також до розгляду планується блок аграрних питань, блок національної безпеки і оборони та зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

"Непрості дебати відбуваються у фракціях, але я сподіваюся, що до наступного тижня ці дебати вже будуть завершені, і ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до Конституційного суду рекомендацій від Верховної Ради перейменування двох областей", - сказав Парубій.

Серед іншого, наступного пленарного тижня розглядатиметься питання щодо виділення коштів на кібербезпеку для Центральної виборчої комісії.