Парубій: звичка ухвалювати бюджет "під ялинку" відійшла в минуле

Голова ВР нагадав, що парламент цього тижня ухвалив проекту закону про Держбюджет-2019 у першому читанні.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевняє, що звичка ухвалювати закон про державний бюджет України на наступний рік "під ялинку" відійшла в минуле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада".

Говорячи про роботу парламенту цього тижня, Парубій нагадав про ухвалення проекту закону про держбюджет-2019 у першому читанні.

"Згідно з Бюджетною резолюцією та згідно із законом про Регламент, який регламентує, коли і як має проходити бюджетний процес. І вдається витримувати повністю в тих рамках, які передбачені законом, ухвалення бюджету", - сказав він.

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Голова ВР зауважив, що це вже другий рік поспіль український парламент дотримується такої практики.

"Звичка ухвалювати бюджет "під ялинку", серед ночі, під кінець року вже відійшла в минуле. Це вже нова традиція, нова культура українського парламенту і цього тижня ми ще раз продемонстрували готовність парламенту до системної і планової роботи", - сказав Парубій і додав, що парламент працює ефективно.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні проект Державного бюджету України на 2019 рік. Зокрема, документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі зростання реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, видатки - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.