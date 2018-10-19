У Раді Європи заявили, що рішення ЄСПЛ в Україні майже не виконуються

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з начальником відділу Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павлом Пушкарем у Стразбурзі.

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Про це Денісова повідомила у Facebook. Зокрема, Пушкар підкреслив, що для Ради Європи важливо мати підтримку українського омбудсмена у напрямку виконанні рішень ЄСПЛ, якої не було за минулого Уповноваженого. Він зауважив, що «репутація України під загрозою, бо рішення ЄСПЛ практично не виконуються у нашій державі. Тому разом ми маємо це виправити».

У свою чергу Денісова повідомила, що в Україні уже зробили «реєстр» громадян, яким держава винна кошти за рішеннями закордонних юрисдикційних органів. Ця «жива» черга прибирає корупційну складову і дає можливість відслідковувати перспективи відшкодування. Кожного року Україна збільшує фінансування цього напрямку, чим зменшує борг перед громадянами.

Окремо сторони домовилися, що «ми можемо працювати не тільки по тих рішеннях, які уже прийняті, а й над імплементацією практики ЄСПЛ в національну правову систему».