Набула чинності постанова Ради щодо санкцій проти NewsOne і "112 Україна"

4 жовтня парламент ухвалив постанову, яка стосується звернення до РНБО про запровадження санкцій до семи юридичних осіб, які вказані у структурі власності телеканалів.

У суботу, 20 жовтня, набула чинності постанова Верховної Ради України про звернення до Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Відповідна постанова парламенту опублікована в "Голосі України".

Так, постанова № 9157 "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" офіційно набула чинності.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (№ 9157), яка стосується звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій до семи юридичних осіб, які вказані у структурі власності телеканалів "112" та NewsОne.

На сайті телеканалу NewsOne в розділі "Структура власності" станом на 30.03.2018 вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години". Згідно з інформацією на сайті телеканалу "112 Україна", до структури власності каналу входить шість мовників: ТОВ "Телерадіокомпанія 112-ТВ", ТОВ "Аріадна-ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТБ "Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Партнер ТВ".

Постановою пропонуються такі обмежувальні заходи: блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на здійснення діяльності, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, повна або часткова заборона дій з акціями компаній, заборона надання ліцензій Національного банку на інвестиції в іноземну державу, заборона розміщувати валютні цінності на рахунках і вкладах на території іноземної держави, та ін.