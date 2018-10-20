Будапешт вирішив подвоїти допомогу угорській меншині на Закарпатті

За 2 роки цільова допомога на економічний розвиток угорської громади сягнула 1,7 млрд грн.

Представник угорського уряду Арпад Янош Потапі заявив про те, що в 2019 році Угорщина подвоїть фінансову допомогу для мадярської меншини в Закарпатській області, і виділить на ці потреби 300 мільйонів гривень.

"Ці кошти адресовані 23-24 тисячам людей в сфері освіти, охорони здоров'я, культури та соціальної сфери угорської меншини у вигляді доплат до річного заробітку", - зазначив Арпад Янош Потапі, повідомляє "Радіо Свобода".

У свою чергу, представник угорської меншини Закарпаття Левенте Мадярів повідомив про те, що за останні два роки цільова допомога на економічний розвиток мадярської громади сягнула 1,7 мільярда гривень.

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"Якщо існує держава і народ, які зацікавлені у сильній Україні, це - Угорщина і угорський народ. Адже чим вона сильніша, багатша і суверенніша, тим краще для Угорщини і закарпатських угорців", - заявив Левенте Мадярів.

Він підкреслив, що Будапешт бажає Києву успішно подолати труднощі, впоратися з викликами, і в цьому Угорщина готова допомогти Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини виділив майже 5 мільйонів доларів на утворення Закарпатської області України.

Раніше в ЗМІ з'явилося відео, на якому громадяни України в угорському консульстві в Берегово отримують угорські паспорти і вимовляють присягу на вірність Угорщині. При цьому їх закликають приховувати цей факт від української влади.