Україна та Угорщина будуть проводити консультації щодо ситуації з роздачею угорських паспортів закарпатцям

Міністр закордонних справ України вкотре наголосив, що Київ вислав угорського консула з Берегова через порушення Віденської конвенції.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна і Угорщина будуть проводити консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів мешканцям Закарпаття.

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Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на полях міністерського засідання ініціативи "Східного партнерства" у Люксембурзі, яке транслювалося Місією України при ЄС в Facebook.

"Я говорив, що після цього відео (про роздачу угорського громадянства - УНІАН), після всіх цих подій нам потрібні реальні консультації. Це будуть комплексні консульські консультації. Ми домовились про їх проведення. Спочатку вони будуть на рівні керівників консульських департаментів. Ми зараз домовляємося про дату, і це буде дуже важливо в контексті того, щоб все те, що ми бачили, воно, звичайно, не повторювалось", - сказав Клімкін, розповідаючи про результати зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто..

Глава МЗС вкотре наголосив, що Україна вислала угорського консула з Берегового через порушення Віденської конвенції про консульські зносини.

"Я знову таки всім це пояснюю, він (консул) порушив українське законодавство, звичайно, він порушив міжнародне законодавство, але він одночасно ще й закликав приховувати факти видачі (громадянства - УНІАН). Ну яким чином ми можемо це толерувати? … він ще закликав до маніпуляції з документами: там показуйте український паспорт, тут показуйте угорський паспорт", - підкреслив глава МЗС.

"Це питання принципу, але це не означає, що ми маємо розкручувати це питання. Ми не воюємо з угорцями так, як ми воюємо з Російською Федерацією, яка здійснила збройну агресію і продовжує її", - зазначив Клімкін.

Він додав, що треба знайти шлях порозуміння з угорцями, але визнав, що цей шлях складний.

"Ми розуміємо цю ситуацію як загрозу нашої національної безпеки, і ми будемо дуже жорстко і послідовно відстоювати наші інтереси. Але, звичайно, ми будемо при цьому розмовляти з нашими угорськими партнерами", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.

13 жовтня Клімкін після зустрічі з угорською меншиною Закарпаття наголосив, що українська влада не каратиме тих мешканців Закарпаття, які в додачу до українського, набули угорське громадянство. За його словами, Угорщина видала десятки тисяч паспортів громадянам України на Закарпатті.