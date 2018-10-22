В Україні працює ціла мережа агентів ФСБ і зовнішньої розвідки Росії - ГУР

Російські шпигуни щодня ведуть підривну діяльність на території нашої країни, відзначили в ГУР.

В Україні розгорнута ціла агентурна мережа російських спецслужб. На українській території "працюють" і ФСБ, і зовнішня розвідка Росії.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Павло Яцюк, передає телеканал "Прямий".

За його словами, російські агенти щодня ведуть підривну діяльність на території нашої країни.

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"Розвідки Міноборони України та СБУ задокументовано діяльність Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки Росії на території нашої держави. Ми отримали інформацію про діяльність в Україні цілої мережі агентурного апарату спецслужб Росії. Вони щодня здійснюють деструктивні заходи із залученням завербованих громадян України, Росії та інших держав, які діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів", – розповів Яцюк.

Як сьогодні вже повідомлялося, СБУ викрила бізнесмена Нагорного у роботі на спецслужби Росії. Виявилося, що колишній чоловік відомої української спортсменки Лілії Подкопаєвої бізнесмен і музичний продюсер був завербований ФСБ для створення в Україні проросійської політичної партії.

Раніше ми писали, що 2017 рік у СБУ був багатий "улов" зрадників України і агентів спецслужб РФ. Українські спецслужби затримали ряд диверсантів і агентів РФ, які отримали тюремний термін за свою діяльність.