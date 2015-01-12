Клімкін прибув до Берліна на зустріч в "нормандському форматі"

Про це він написав в "Твіттері". "Знову в Берліні. Нормандський формат. Нам потрібен результат", - написав Павло Клімкін.

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Знову у Берліні. Нормандський формат. Нам потрібен результат. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 12, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні запланована зустріч глав міністерств закордонних справ країн так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і Сергій Лавров погодили дату зустрічі під час телефонних переговорів у п'ятницю, 9 січня.