Савченко пояснила, чому не припиняє голодування

Українська льотчиця Надія Савченко, яка перебуває в російському СІЗО, пояснила, чому вирішила продовжити голодування.

Її лист опублікував російський адвокат Микола Полозов у своєму Twitter.

"Я вирішила боротися єдиним доступним мені методом – голодуванням. Своїм протестом – голодом – я хочу домогтися здорового глузду від російської влади і совісті від Слідчого комітету Росії. Є безперечні докази моєї непричетності і невинності у тих злочинах, в яких мене звинувачують. Що їм ще потрібно?", – йдеться у листі.

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Савченко підкреслила, що рішення голодувати вона прийняла самостійно.

"Дала слово: "До дня повернення мене в Україну або до останнього дня життя в Росії!" – І назад його не візьму, інакше чого будуть варті мої слова! Я витримаю! Дякую, що вірите в мене!" – написала вона.

Довідка УНІАН. Надія Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії.

Як стверджує російське слідство, під час воєнних дій у районі Луганська в червні Савченко вступила в батальйон «Айдар». Дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВДТРК й інших цивільних осіб під Луганськом, вона передала ці координати бойовикам, а потім саме по цих координатах було зроблено мінометний постріл, у результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин.

Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

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27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, зважаючи на її статус військовополоненої.

13 грудня Савченко оголосила голодування, оскільки до неї не пускали лікаря і не передавали ліки.