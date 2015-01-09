Савченко посадили в одиночну камеру

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив її адвокат Марк Фейгін.

«Її помістили в одиночну камеру у звʼязку з голодуванням», – зазначив він.

13 грудня 2014 року Надія Савченко розпочала голодування.

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У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає, її захист наполягає, що Савченко викрали і примусово вивезли з території України.

Надію Савченко у вересні вже утримували в камері-одиночці.

Савченко обрана до Верховної Ради України за списком партії «Батьківщина». Крім того, 25 грудня 2014 року Верховна Рада України делегувала українську льотчицю Надію Савченко до складу делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи.