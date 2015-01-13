На оновлених Google Maps знайшли величезну спорожнілу російську базу поблизу кордону

Журналісти називають це місце чудовою стратегічною позицією – воно знаходиться в 23 км на схід від Таганрога і 30 км в сторону північного заходу від Ростова-на-Дону. Воно розміщене поблизу ключових військових об’єктів, аеропортів та продовольчих потужностей. Експерти відзначають вигідну локацію як для оперативного наступу на ключові точки (Донецьк, Луганськ, Маріуполь), так і для адекватного відступу в разі контратаки.

За словами автора статті, розміри бази величезні: 6 км у довжину та близько 10 км в ширину.

Однак на мапі також видно порожні місця, які вказують на активність військових сил ще раніше, можливо у червні. Відповідаючи на питання, чому зараз там нічого немає – автор статті припускає, що техніка і жива сила були перекинуті в Україні, таким чином звільнивши місце. Після цього видання приходить до висновку, що російська армія брала активну участь у війні в Україні протягом всього періоду конфлікту.

Читайте такожБазу ВМС переносити до Миколаєва не збираються - міністр оборони

Путін міг готуватися до різкої ескалації насильства, не спираючись на результати АТО і перемоги українських силовиків, передає Watcher.