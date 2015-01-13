На оновлених Google Maps знайшли величезну спорожнілу російську базу поблизу кордону
Журналісти видання ConflictReporter знайшли на оновлених картах Google Maps головну російську базу, яка використовувалась для перекидання військової техніки та сил для війни в Україні.
Журналісти називають це місце чудовою стратегічною позицією – воно знаходиться в 23 км на схід від Таганрога і 30 км в сторону північного заходу від Ростова-на-Дону. Воно розміщене поблизу ключових військових об’єктів, аеропортів та продовольчих потужностей. Експерти відзначають вигідну локацію як для оперативного наступу на ключові точки (Донецьк, Луганськ, Маріуполь), так і для адекватного відступу в разі контратаки.
За словами автора статті, розміри бази величезні: 6 км у довжину та близько 10 км в ширину.
Однак на мапі також видно порожні місця, які вказують на активність військових сил ще раніше, можливо у червні. Відповідаючи на питання, чому зараз там нічого немає – автор статті припускає, що техніка і жива сила були перекинуті в Україні, таким чином звільнивши місце. Після цього видання приходить до висновку, що російська армія брала активну участь у війні в Україні протягом всього періоду конфлікту.
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