На Донбас прибуло близько півтисячі солдатів і найманців з РФ - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Він також додає, що російські військовослужбовці екіпіровані під бойовиків «ДНР».

Крім того, в районі Снєжного зафіксовано переміщення до 400 російських найманців, які пройшли підготовку в «навчальному таборі» у Ростові-на-Дону, що прямують у бік Донецька.

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«Найманці не озброєні (спорядження і зброя для них перевозиться окремо), їх супроводжують озброєні військовослужбовці РФ. Керівництву команди дані суворі приписи на час проходження припиняти вживання спиртних напоїв та інших порушень дисципліни», - повідомляє Тимчук.

У той же час, в районі Бахмутівської траси бойовики перекинули до 5 бойових броньованих машин і конвой постачання.

Тим часом, в районі Краснодону російські військовослужбовці розширюють базу артилерійських боєприпасів. На базі зберігаються високоточні артилерійські 152-мм боєприпаси типу «Краснопіль».