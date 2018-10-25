До ООН подали заяву на захист прав угорців на Закарпатті - ЗМІ

У заяві йдеться про те, що в Україні нібито переслідують угорців.

24 жовтня румунські угорські політичні партії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали до Організації Об'єднаних Націй.

Зокрема, у ній йдеться про утиски закарпатських угорців, передає Mukachevo.net.

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"Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їхніх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", - зазначається у заяві.

Заяву підписали представники Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ), Угорської Народної партії Трансильванії (EMNP), Угорської Громадянської партії (MPP), а також представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC). Зустріч партій та організацій відбулася 24 жовтня в Коложварі (Румунія) за участю Каталін Сілі, уповноваженого держсекретаря прем'єр-міністра Угорщини.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що в українському зовнішньополітичному відомстві створять посаду відповідального за транскордонне співробітництво, зокрема, з Угорщиною.