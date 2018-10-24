В Україні створять "транскордонну" посаду через конфлікт з Угорщиною

Глава МЗС наголосив, що необхідно захищати інтереси українців в Угорщині.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що в українському зовнішньополітичному відомстві створять посаду відповідального за транскордонне співробітництво, зокрема, з Угорщиною.

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Про це він повідомив журналістам у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Клімкін зазначив, що рішення угорської сторони про зміну назви «уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну», буде опубліковане наступного тижня.

«Про що ми домовились: спочатку дійсно конкретика. По-перше, рішення буде наступного тижня. Воно буде опубліковане у відповідних угорських джерелах, є угорське законодавство. Ми домовились, що після зміни назви і цього періоду ми в нашому міністерстві теж зробимо і не зовсім відповідну, але посаду, яка буде опікуватися транскордонним співробітництвом. Дуже серйозно», - сказав Клімкін.

Він додав, що існує стратегічний рівень дискусії, що Україна і Угорщина будуть робити разом, але і є технічний рівень дискусії, що необхідно покращити.

У цьому зв'язку дипломат пояснив, що на Закарпатті мають реалізовуватися спільні українсько-угорські ініціативи, а не лише угорські для місцевого населення, і зокрема, угорської меншини. «Друге. Ми детально розмовляли про те, яким чином Угорщина має зробити більше і для нашої громади в Угорщині», - повідомив Клімкін.

Глава МЗС зазначив, що необхідно захищати українців за кордоном, та додав, що розпочата розмова з цього питання продовжиться.