Суд заарештував заступника голови "Ощадбанку" у справі про привласнення $20 мільйонів

Суд зобов'язав заступника керівника держбанку носити електронний браслет і здати всі паспорти.

Солом'янський райсуд взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.

Таке рішення було ухвалене у четвер, 25 жовтня, повідомляє Українська правда з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Мусіяка.

За його словами, антикорупційна прокуратура просила суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень, але суддя вирішив призначити альтернативу в 7 мільйонів гривень застави.

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Мусіяка зазначив, що у разі внесення цієї суми, на неї буде покладено ряд обов'язків.

Зокрема, Земцова має носити електронний браслет, здати всі паспорти, а також їй забороняється спілкуватися з іншими фігурантами справи та інше.

Прокурор додав, що паралельно в різних суддів проходять засідання відносно інших фігурантів і вже є рішення щодо двох чи трьох підозрюваних щодо взяття їх під варту. Кого саме він не уточнив.

Згодом очільник САП Назар Холодницький повідомив у Facebook, що станом на 16:00, крім Земцової запобіжні заходи обрані також:

- працівникові Департаменту корпоративного бізнесу Банку - тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн. грн.;

- керівникові ПрАТ "Креатив" - тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 млн. грн.;

- 2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" - тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 млн. та 550 тис. грн.

Холодницький додав, що після завершення розгляду всіх клопотань прокурорами буде вирішено питання про необхідність і доцільність апеляційного оскарження вказаних запобіжних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".