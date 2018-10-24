У НАБУ повідомили деталі затримання 10 осіб за підозрою в привласненні $20 мільйонів "Ощадбанку"

Серед затриманих - три топ-менеджери банку (два чинні та один колишній).

23 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Серед затриманих - три топ-менеджери банку (два чинні і один колишній). Одна з них працює заступницею голови правління "Ощадбанку", а на момент скоєння злочину була директором департаменту корпоративного бізнесу цього банку. Друга підозрювана - начальниця відділу управління проектного фінансування (раніше була заступницею цього відділу). Третій підозрюваний - колишній начальник управління проектного фінансування "Ощадбанку", який звільнився у 2015 році.

Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", екс-службові та посадові особи підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

За даними слідства, у 2013 –2015 роках посадові особи компаній, що входили до холдингу "Креатив", вступили у змову з посадовцями "Ощадбанку". Вони підробили документи для отримання у банку кредиту на суму 20 млн доларів начебто на купівлю насіння соняшника.

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Після отримання коштів тодішні власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Після того цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

За даними НАБУ, ухвалюючи рішення щодо кредиту, топ-менеджери "Ощадбанку" спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

Через корупційну схему з "Ощадбанку" вивели 20 млн доларів, що на момент скоєння злочину становило 160 млн грн. Це призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до збитків "Ощадбанку" на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Наразі детективи НАБУ здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.