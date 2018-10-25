ГПУ направила до суду справу Жириновського про фінансування бойовиків на Донбасі

Справа лідера ЛДПР Володимира Жириновського, якого підозрюють у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", буде розглядати Шевченківський районний суд міста Києва.

Генеральна прокуратура України подала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, зокрема, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

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Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, обвинувачених у фінансуванні тероризму. Серед них - Жириновський", - написав він.

За словами Лисенка, в Генеральній прокуратурі України триває робота зі встановлення фактів, що підтверджують причетність вищого керівництва Російської Федерації до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Як зазначається, крім Жириновського у фінансуванні бойовиків підозрюють депутатів так званої Державної Думи РФ від фракції ЛДПР Олексія Діденка та Михайла Дегтярьова.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України отримала судовий дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування діяльності росіян. Жириновського підозрюють у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Зараз у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який вручений захисникам російських депутатів та направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.