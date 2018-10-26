Проведення Об’єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха – Філарет

Він сподівається, що ця подія відбудеться найближчим часом.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет заявляє, що проведення Об’єднавчого собору українських православних церков залежить від вселенського патріарха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

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«Проведення собору залежить від вселенського патріарха», - наголосив він і додав, що УПЦ КП сподівається, що найближчим часом буде скликаний цей собор.

«Назвати дату скликання цього собору ми не можемо, тому що це залежить від вселенського патріарха», - резюмував патріарх Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.