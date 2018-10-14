Філарет: в Москві переполох через надання автокефалії українській церкві

Патріарх Київський і всієї Руси-України переконаний, що незважаючи на протидію українські православні об'єднаються в одну церкву.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що у Москві зчинився переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві та передбачає протидію на шляху об’єднання трьох українських православних церков в одну.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на подячному молебні за автокефалію, що відбувся на Софійській площі в Києві.

За словами Філарета, рішення Вселенського патріархату про надання українській церкві автокефалії має величезне значення.

«Ця війна, яка йде на сході, йде тому, що тут є «п’ята колона», яка підтримує Росію та Путіна. Тому ми й наполягаємо, щоб в Україні була одна українська церква, не три, а одна – помісна, автокефальна, незалежна, яка буде служити своєму народу. Ми раді тому, що патріотичні церкви підтримали нашу армію. Ми сьогодні ми можемо пишатися нашою армією, бо вона боєздатна і може захистити нашу землю», - зауважив патріарх.

Філарет зауважив, що «невипадково в Москві зчинився переполох – збирають раду безпеки.

«А що трапилося? А трапилось те, що Вселенський патріарх хоче утворити в Україні автокефальну церкву. А причому тут рада безпеки Росії? Значить. це має значення», - сказав він.

Патріарх Київський і всієї Руси-України наголосив на необхідності створення автокефальної православної церкви в Україні.

«Сьогодні ми ще не об’єднані, ми ще різні, а нам треба бути єдиними, однією силою, однією церквою, а не трьома церквами. Ми, як досягли автокефалії – так і досягнемо об’єднання всіх православних церков в одну, незважаючи на те, що протидії будуть, і ми передбачаємо ці протидії. Але нехай вороги наші знають, що ми й тут переможемо і створимо одну православну церкву на чолі з Київським патріархом», - додав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня Київський патріархат закликав єпископат, духівництво та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку Об’єднавчого собору.