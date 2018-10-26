Росія має забратися з Криму та Сходу України - радник Трампа

Росія також має припинити використання забороненої хімічної зброї у своїх спробах замахів на російських утікачів на Заході.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон у п'ятницю, 26 жовтня, заявив, що було би добре, аби Росія забралася з українського Криму та Східної України, а також припинила втручання у вибори США.

Коментар прозвучав під час інтерв'ю радника Трампа агенції Reuters у Тбілісі, де Болтон мав зустрічі з представниками уряду Грузії, передає Deutsche Welle.

"Це дуже допоможе, якщо вони (росіяни - Ред.) припинять втручання в наші вибори, (…) заберуться з Криму та Донбасу в Україні", - заявив Джон Болтон.

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Він також додав, що Росія має припинити використання забороненої хімічної зброї у своїх спробах замахів на російських утікачів на Заході та менше втручатися у справи Близького Сходу.

Саме така поведінка Росії в минулому призвела до запровадження Вашингтоном санкцій, наголосив радник Трампа з нацбезпеки, додавши також, що зараз офіційні особи США знаходяться в процесі прийняття рішення, чи запроваджувати щодо РФ подальші штрафні заходи.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.