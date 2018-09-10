Washington Post: Російська окупація Криму більш токсична, ніж здається

Витік токсичних відходів на заводі в Армянську став черговим результатом російської агресії проти України.

Коли минулої осені радіоактивна хмара розповзлася по всій Європі, минуло кілька тижнів, перш ніж вчені виявили її джерело. Тоді виявилося, що витік радіації стався на заводі з переробки ядерних відходів «Маяк» на півдні Росії.

Хоча експерти зауважили, що російська отруйна хмара не становить великого ризику для людського здоров’я, критики звинуватили Москву у замовчуванні, яке нагадує те, як лідери СРСР заперечували аварію в Чорнобилі у 1986 році.

Схожі порівняння з’явилися і цього тижня після того, як Росія вивезла понад 4 тисячі дітей з Армянська на окупованому російськими військами українському півострові Крим, пише Washington Post.

На заводі з виробництва титану в місті стався витік сірчистого газу, який поставив під ризик здоров’я понад 200 тисяч місцевих мешканців ще в середині серпня. Так звані «чиновники» з Росії аж донедавна нічого з цим не робили. Лише зараз почалася евакуація найбільш уразливих груп населення, а власник заводу визнав витік отрути. Завод зупинили лише минулого тижня.

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Сірчистий газ не має кольору. Однак, попри це, не помітити ознак екологічної катастрофи було не можливо. Люди в місті повідомляли про маслянисту субстанцію, яка осідала на металевих поверхнях у їхньому місті, а також про забруднення повітря. Троє людей померли. BBC повідомило, що в лікарні неподалік надходить багато пацієнтів з проблемами дихальних шляхів і з хімічними опіками. А в цей час російські «чиновники» заперечують, що витік отрути небезпечний для людського здоров’я. Схожі симптоми спостерігалися і на материковій території України неподалік від адміністративного кордону з Кримом.

«Вночі, коли вологість піднімається, шкіра починає пекти», - сказав неназваний місцевих житель.

Поки не відомо точно, чому стався витік газу. У Росії підозрюють, що отруйна пара з’явилася через спеку, яка подіяла на резервуари з відходами. Також у Москві звинувачують Україну. Мовляв, відрізавши окупований російськими військами Крим від забезпечення українською водою, Київ спричинив катастрофу. У свою чергу, українська сторона допускає, що армія Росії могла пошкодити завод у Армянську під час військових навчань.

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Видання нагадує, що на Донбасі Україні доводиться відбиватися від атак російських сил. І ця війна триває вже п’ятий рік, забравши життя понад 10 тисяч людей. Напруга триває також у Чорному і Азовському морях, а також на території, поблизу адміністративного кордону Криму. Два роки тому Росія звинуватила Україну у тому, що нібито вона влаштувала тут атаки, в результаті яких загинули двоє російських солдатів.

«Це дуже небезпечна гра», - сказав тоді Володимир Путін.

І ось тепер конфлікт Росії проти України спричинив новий ризик. Цього разу невидимий отруйний газ розповзається регіоном.