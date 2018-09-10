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Washington Post: Російська окупація Криму більш токсична, ніж здається

12:00, 10 вересня 2018
Світ
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Евакуація в Армянську / REUTERS

Коли минулої осені радіоактивна хмара розповзлася по всій Європі, минуло кілька тижнів, перш ніж вчені виявили її джерело. Тоді виявилося, що витік радіації стався на заводі з переробки ядерних відходів «Маяк» на півдні Росії.

Хоча експерти зауважили, що російська отруйна хмара не становить великого ризику для людського здоров’я, критики звинуватили Москву у замовчуванні, яке нагадує те, як лідери СРСР заперечували аварію в Чорнобилі у 1986 році.

Схожі порівняння з’явилися і цього тижня після того, як Росія вивезла понад 4 тисячі дітей з Армянська на окупованому російськими військами українському півострові Крим, пише Washington Post.

На заводі з виробництва титану в місті стався витік сірчистого газу, який поставив під ризик здоров’я понад 200 тисяч місцевих мешканців ще в середині серпня. Так звані «чиновники» з Росії аж донедавна нічого з цим не робили. Лише зараз почалася евакуація найбільш уразливих груп населення, а власник заводу визнав витік отрути. Завод зупинили лише минулого тижня.

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Сірчистий газ не має кольору. Однак, попри це, не помітити ознак екологічної катастрофи було не можливо. Люди в місті повідомляли про маслянисту субстанцію, яка осідала на металевих поверхнях у їхньому місті, а також про забруднення повітря. Троє людей померли. BBC повідомило, що в лікарні неподалік надходить багато пацієнтів з проблемами дихальних шляхів і з хімічними опіками. А в цей час російські «чиновники» заперечують, що витік отрути небезпечний для людського здоров’я. Схожі симптоми спостерігалися і на материковій території України неподалік від адміністративного кордону з Кримом.

«Вночі, коли вологість піднімається, шкіра починає пекти», - сказав неназваний місцевих житель.

Поки не відомо точно, чому стався витік газу. У Росії підозрюють, що отруйна пара з’явилася через спеку, яка подіяла на резервуари з відходами. Також у Москві звинувачують Україну. Мовляв, відрізавши окупований російськими військами Крим від забезпечення українською водою, Київ спричинив катастрофу. У свою чергу, українська сторона допускає, що армія Росії могла пошкодити завод у Армянську під час військових навчань.

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Видання нагадує, що на Донбасі Україні доводиться відбиватися від атак російських сил. І ця війна триває вже п’ятий рік, забравши життя понад 10 тисяч людей. Напруга триває також у Чорному і Азовському морях, а також на території, поблизу адміністративного кордону Криму. Два роки тому Росія звинуватила Україну у тому, що нібито вона влаштувала тут атаки, в результаті яких загинули двоє російських солдатів.

«Це дуже небезпечна гра», - сказав тоді Володимир Путін.

І ось тепер конфлікт Росії проти України спричинив новий ризик. Цього разу невидимий отруйний газ розповзається регіоном.

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Теги: #Крим#Росія#окупація#витік#отруєння хімічною речовиною#аннексія Криму