Нардеп від БПП з трибуни Ради в прямому ефірі вилаяв Путіна російським матом

Зокрема, народний депутат вийшов до трибуни і в своєму виступі зосередив увагу на те, що в Україні триває війна, а не антитерористична операція, що настав час називати речі своїми іменами і припинити вести розмови про "мирний план", пишуть Вести.

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В кінці свого виступу парламентарій сказав: "Настав час сказати з цієї трибуни правду... Всі ми повинні чесно визнати, що Путін фінансує терористів, які вбивають наших людей. Тому треба чесно сказати, хто такий Путін! Путін - це х***о".