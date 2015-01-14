BBC: Режим перепусток в зоні АТО відклали до 21 січня – РНБО

З 21 січня перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територіями та самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" можна буде виключно за спеціальною перепусткою.

Про це ВВС Україна повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

Режим перепусток для перетину лінії розмежування був запроваджений 12 січня. Проте через непідготовленість даного рішення його функціонування перенесли на 21 січня.

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"Запровадження перетину лінії розмежування за перепустками відклали до 21 січня. До цього часу служби мають чітко відпрацювати механізм перетину та режим їх видачі. Зараз перетинати лінію можна у старому режимі, а з 21 січня – виключно за новини перепустками", - повідомив Андрій Лисенко.

Для отримання перепустки громадяни України та іноземці мають звернутися до одного з відділів міліції у Маріуполі, Дебальцево, Старобільську і Великій Новосілці.

Мешканці підконтрольних бойовикам територій мають отримувати перепустки на крайніх блокпостах на лінії розмежування.