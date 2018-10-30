Росія може загострити ситуацію в Чорному морі - командувач ВМС України

Ігор Воронченко заявив, що російські військово-морські сили почали цікавитися вантажем човнів, що прямують в українські чорноморські порти.

Російська Федерація може вдатися до загострення ситуації у Чорному морі.

Про це сказав в ефірі телеканалу ICTV командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко.

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Зокрема, його запитали, чи може ситуація в Чорному морі стати такою, якою є в Азовському морі, з огляду на те, що Росія у Чорному морі захопила українські нафтові вишки, які тепер оточені російським чорноморським флотом.

"Вони вже проводять опитування, коли судна під нашими прапорами і прапорами інших держав прямують до чорноморських портів. Капітани цих суден мають право не давати чіткі відповіді про характер вантажу і куди вони прямують. Але на жаль, 90% капітанів дають такі відповіді. І я вважаю, що подальша ескалація і у Чорному морі, вона може бути проведена", - заявив Воронченко.

Як повідомляв УНІАН, командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко переконаний, що до висадки російського десанту військово-морських сил з Азовського моря на півдні Донецької, Запорізької і Херсонської областей справа не має дійти.