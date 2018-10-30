Командувач ВМС переконаний, що до висадки російського десанту з Азовського моря справа не має дійти

Віце-адмірал вважає, що Росія лише після теоретичного просування українським суходолом у Приазов'ї зможе здійснювати висадку своєї піхоти з моря.

Командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко переконаний, що до висадки російського десанту військово-морських сил з Азовського моря на півдні Донецької, Запорізької і Херсонської областей справа не має дійти.

"З погляду військових на ситуацію, яка зараз відбувається в Азовському морі - вона дуже напружена", - заявив Воронченко в ефірі телеканалу ICTV.

Також він розповів про українські сили, присутні в морі у зв'язку з посиленою мілітаризацією Росії у регіоні Азовського моря.

"Зараз, як вже було сказано Державною прикордонною службою, там знаходиться близько 120 кораблів та катерів, але ж ті, які можуть діяти, доглядати судна... - всього 36 і які мають достатнє озброєння 24", - сказав віце-адмірал.

Він додав, що українською стороною до уваги були взяті усі можливі варіанти подальшого розвитку подій в Приазов'ї і в Азовському морі. За його словами, українські сили врахували і самий невигідний варіант розвитку подій, який стосується "проведення (Росією) морської десантної операції". Зокрема, він сказав, що українська сторона спостерігала за проведенням Росією подібних навчань у Каспійському морі, коли відпрацьовувалась висадка десанту на узбережжя за допомогою малорозмірних засобів.

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"Специфіка Азовського моря - море дуже мілководне і застосування великих кораблів, з великою осадкою там практично неможливе, і висадка способом корабель-берег так само. Тому якщо взяти ті факти, що Росія може акумулювати сили та засоби по внутрішнім своїм річкам з Каспію і Чорного моря, Чорноморського флоту - вона може закумулювати кількість на висадку всього батальйону морської піхоти", - заявив Воронченко.

"На мій погляд, до такої ситуації (дійде) тільки тоді, коли у них буде успіх на суходолі", - сказав Воронченко.

Таким чином він сказав, що Росія продовжить дотримуватися тих дій, які вона вже здійснює в Азовському морі.

"А в подальшому вона також буде проводити дії ФСБ і Чорноморського флоту стосовно блокування, стосовно затрудення проходження Керченською протокою і зупинки наших суден", - наголосив командувач ВМС.

Він додав, що це впливає на українську економіку, на роботу портів і на людей у Приазов'ї.

Водночас, українські військові продовжують нарощувати свої сили в Азовському морі. "Ми перекунули туди поки що катерну групу. Катерна група виконує завдання бойової служби", - сказав Воронченко.